بالصور | حشود من المواطنين من ايران وخارجها يزورون مرقد قائد الثورة الاسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي في رواق دار الذكر في حرم الامام علي الرضا (ع) في مدينة مشهد

المصدر: موقع المنار