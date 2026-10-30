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    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الايراني: توقّف السفن المخالفة واندلاع الحرائق فيها هما نتيجة عدم اكتراث الجيش الأمريكي بالقواعد الإيرانية المنظمة لمضيق هرمز

      أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية في ايران تعرّض “ناقلتي نفط مخالفتان، إحداهما في المنطقة الشرقية والأخرى في المنطقة الغربية من مضيق هرمز، وكانتا تعتزمان العبور عبر مسار غير مصرّح به، لحادث، وتوقفتا في المياه الجنوبية لمضيق هرمز”.

      وتابع “أطفأت ناقلتا النفط جميع أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بهما، وحاولتا، بدعم من الجيش الأمريكي الإرهابي، الخروج عبر المسار غير المصرّح به في مضيق هرمز”، مشيراً إلى أنه “بعد توجيه عدة تحذيرات لاسلكية وعدم اكتراث الناقلتين بها، دخلتا منطقة غير آمنة وتعرّضتا لحادث، وتوقفتا قبالة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز”.

      كما قال بيان الحرس إن “توقّف السفن المخالفة واندلاع الحرائق فيها هما نتيجة لأعمال الجيش الأمريكي الإرهابي العدائية، وعدم اكتراثه بالقواعد الإيرانية المنظمة لمضيق هرمز وتجاهلها”.

      المصدر: موقع المنار

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