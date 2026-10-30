القوات المسلحة اليمنية: نمتلك كل التفاصيل عن هذه القوى وسنعمل على ملاحقتها واستهدافها بشكل متواصل وسيكون هناك تقارير إعلامية تكشف تفاصيل أكثر عن هؤلاء الضباط