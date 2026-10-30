بحرية حرس الثورة: الناقلتان أطفأتا جميع أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بهما وحاولتا بدعم من الجيش الأمريكي الخروج عبر المسار غير المصرّح به في مضيق هرمز