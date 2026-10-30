بحرية حرس الثورة: بعد توجيه تحذيرات لاسلكية وعدم اكتراث الناقلتين بها دخلتا منطقة غير آمنة وتعرّضتا لحادث وتوقفتا قبالة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز