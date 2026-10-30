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    العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الاسلامية: تعرّضت ناقلتا نفط مخالفتان كانتا تعتزمان العبور عبر مسار غير مصرّح به لحادث وتوقفتا في المياه الجنوبية لمضيق هرمز

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