حماس: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف العدوان وإنهاء سياسات التهجير القسري والعقاب الجماعي في الخليل وسائر مناطق الضفة الغربية المحتلة