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    حماس: نحيي صمود أهلنا في الخليل وجميع مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها ونؤكد أن الإجراءات القمعية لن تفلح في اقتلاعهم من أرضهم أو كسر إرادتهم

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