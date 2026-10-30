«رويترز»: الوسطاء القطريون عادوا إلى إيران

قال مسؤول ‌مطلع لوكالة «رويترز» إنّ ​الوسطاء ​القطريين عادوا إلى ⁠طهران ​اليوم الجمعة ​في إطار المساعي للتوصل ​إلى ​اتفاق بين الولايات ‌المتحدة ⁠وإيران. وأضاف أنّ محادثات ​الوساطة ​تجري ⁠بالتنسيق مع ​واشنطن.

«واشنطن بوست»: الصراع يقترب من نقطة تحوّل

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ القيادات الإيرانية اعتبرت رسالة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس المباشرة علامة احترام، لكن لا مؤشرات حتى الآن على تراجع موقفها بشأن الملف النووي. وأضافوا أنّ الصراع مع إيران يقترب من نقطة تحول.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ واشنطن ترغب في إيصال رسالة إلى «المتشدّدين» في إيران مفادها أن المساعي الدبلوماسية التي يبذلها فانس جادة. وقالت، نقلاً عن المسؤولين، إنّ ترامب وفانس يفضلان التوصل إلى اتفاق سلمي مع إيران بدلا من تجدد الصراع العسكري.

من جهته، ادّعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب انّ تواصل نائبه مع إيران كان بهدف مساعدة طهران في الحصول على ⁠إمدادات طبية.

هيئة البث: واشنطن تنقل 10 طائرات إلى قواعد إسرائيلية

ومساء أمس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تحركات عسكرية أميركية شملت نقل 10 طائرات شحن إلى قواعد جوية إسرائيلية في النقب وسط حديث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران.

وقالت الهيئة إنّ الطائرات الأميركية هبطت في قاعدتي «عوفدا» و«نفاتيم»، مدعية إرسال طائرات أخرى إلى قواعد عسكرية في الأردن والسعودية وقطر.

وبحسب التقرير، انطلقت الطائرات من قاعدة «فورت بليس» في ولاية تكساس الأميركية، التي تضم أحد أكبر مراكز الجيش الأميركي المتخصصة في الدفاع الجوي، بما يشمل الصواريخ الاعتراضية وبطاريات الدفاع الجوي.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان بشكل وثيق، ورغم عدم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن، فإن الأميركيين وإسرائيل يستعدون لأي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب».

مخاوف إسرائيلية من ضربة أميركية لا تحقق أهداف تل أبيب

إلى ذلك، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إنّ الجيش الإسرائيلي يخشى أن تسعى الولايات المتحدة إلى جولة هجمات أخرى سريعة في إيران الشهر المقبل لكنها ستنهيها بسرعة باتفاق دون أن تحقق إسرائيل أهدافها.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يرى أن جولة قصيرة من الضربات الجوية لن تفضي إلى إسقاط النظام الإيراني أو وقف برنامج طهران النووي.

وقالت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من فجوة بين أهداف القيادة السياسية في إسرائيل وأهداف الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

الحرس الثوري يطرد مقاتلة معادية

ميدانياً، أفادت وكالة «تسنيم»، نقلاً عن مصادر مؤكدة، بأنّ الدفاعات الجوية التابعة لقوات الجوفضاء للحرس الثوري اعترضت مقاتلة معادية في أجواء منطقة قشم، وأجبرتها على التراجع ومغادرة المنطقة.

استهداف ناقلة في مضيق هرمز

كما اندلع حريق في ناقلة بمضيق هرمز، إثر تعرضها لهجوم بعبوتين ناسفتين قرب سواحل سلطنة عمان، ما أدى إلى تعطلها مؤقتاً، قبل إخماد النيران واستئناف رحلتها، دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها، بحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وأوضحت الهيئة أن قارباً صغيراً اقترب من الناقلة، أثناء إبحارها خارج المنطقة، وألصق عبوتين ناسفتين بهيكلها فوق خط الماء. وأضافت أنّ انفجارات لاحقة تسببت في اندلاع حريق بغرفة المحركات، ما أدى إلى تعطل الناقلة مؤقتاً.

وأكدت الهيئة إخماد الحريق وسلامة جميع أفراد الطاقم، وعدم تسجيل أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث. وأشارت إلى أن الناقلة تواصل حاليا رحلتها باتجاه ميناء التوقف التالي، من دون الكشف عن هويتها أو وجهتها.

ودعت الهيئة السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في الحادث.