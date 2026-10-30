الجمعة   
   30 10 2026   
   18 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 11:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: طيران العدوان السعودي استهدف محافظات مأرب وتعز والجوف بعدد من الغارات

      مواضيع ذات صلة

      رويترز: ارتفاع أسعار خام برنت وتجاوزها حاجز 117 دولارًا للبرميل

      رويترز: ارتفاع أسعار خام برنت وتجاوزها حاجز 117 دولارًا للبرميل

      مصادر فلسطينية: مستوطنون يطلقون الرصاص الحي باتجاه مزارعين في سهل قرية المغير الشرقي بقضاء رام الله

      مصادر فلسطينية: مستوطنون يطلقون الرصاص الحي باتجاه مزارعين في سهل قرية المغير الشرقي بقضاء رام الله

      «رويترز»: الوسطاء القطريون عادوا إلى إيران

      «رويترز»: الوسطاء القطريون عادوا إلى إيران