غارات وعمليات نسف وإطلاق نار.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن الغارات الجوية وتنفيذ عمليات النسف وإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين فجر اليوم الجمعة، في ظل استمرار الاعتداءات على مناطق متفرقة من القطاع.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية.

وفي وسط القطاع، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة شرقي قرية المصدر، بالتزامن مع تكثيف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها في الأجواء الغربية لمدينة غزة.

وكان ثلاثة فلسطينيين قد استشهدوا، أمس الخميس، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق وسط القطاع، في حلقة جديدة من الاعتداءات المتواصلة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

أكثر من 1500 شهيد منذ وقف إطلاق النار

وتكشف حصيلة وزارة الصحة في غزة حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الخروقات الإسرائيلية، إذ ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1574 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5687.

وعلى صعيد الحصيلة الإجمالية للعدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، سجلت الوزارة استشهاد 74,570 فلسطينيًا وإصابة 175,808 آخرين، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية الواسعة على سكان القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام