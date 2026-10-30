كبرى شركات الاغذية تحذر من موجة غلاء جديدة في عام 2027



تستعد كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية لإقرار زيادات جديدة في أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، في محاولة لامتصاص الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، في ظل الأزمات الجيوسياسية المتواصلة.



وأعلنت شركة يونيليفر البريطانية عزمها تسريع وتيرة رفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتعويض الأعباء المالية المتزايدة.



وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فرناندو فرنانديز، أن الزيادات المرتقبة ستكون أكثر وضوحًا مقارنة بالمستويات المسجلة في فترات سابقة، مشيرًا إلى سعي الشركة لتحقيق توازن بين حماية هوامش الربح والحفاظ على الطلب الاستهلاكي.



وأضاف أن المجموعة تعتمد استراتيجية مرنة لإدارة التكاليف في ظل البيئة التضخمية، لافتًا إلى أن وضوح الرؤية بشأن اتجاهات السوق دفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات سريعة لتعديل الأسعار، بما يضمن استمرارية الأعمال من دون التضحية بحجم المبيعات.



وسجلت المبيعات الأساسية لشركة يونيليفر نموًا بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزة تقديرات المحللين التي توقعت نموًا بنسبة 4.8%، وفق البيانات المالية الواردة في التقرير.



وأظهرت المؤشرات أن نمو حجم المبيعات أسهم بنسبة 2.9% في تعزيز الإيرادات، فيما جاءت نسبة 2.3% المتبقية نتيجة زيادة الأسعار. وكانت منتجات العناية الشخصية والمنزلية المحرك الرئيسي لهذا النمو، رغم ارتفاع تكاليف المواد الأولية.



وفي ضوء هذه النتائج، رفع مسؤولو الشركة توقعاتهم لنمو حجم المبيعات الأساسية خلال العام الحالي إلى 3% على الأقل، مع توقع استمرار الزخم التشغيلي في النصف الثاني من العام، على الرغم من التحديات التي تواجه الأسواق.



ولا تقتصر الضغوط على يونيليفر، إذ تواجه شركتا نستله وبروكتر آند غامبل تحديات مشابهة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يضغط على هوامش الأرباح ويدفع الشركات إلى دراسة خيارات التسعير لحماية عائداتها.



وفي هذا السياق، قال مدير المحافظ الاستثمارية جاك مارتن إن قدرة الشركات على تمرير تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين من دون خسارة حصتها السوقية تشكل مؤشرًا على قوة علاماتها التجارية.



وأضاف أن المستهلكين باتوا أكثر حساسية تجاه الأسعار، ما يدفع الشركات إلى التركيز على تحسين كفاءة الإنتاج وإدارة التكاليف، بدلًا من الاعتماد الكامل على رفع الأسعار لتعويض النفقات المتزايدة.



وتشير التحليلات إلى أن الشركات تحاول تجنب تراجع الطلب الذي شهدته الأسواق في فترات سابقة، وسط توقعات باحتدام المنافسة بين العلامات التجارية المعروفة والبدائل الأقل تكلفة المتاحة في المتاجر الكبرى.



بالتوازي مع إجراءات التسعير، تمضي يونيليفر في إعادة هيكلة محفظة أعمالها بهدف تعزيز الربحية والتركيز على قطاعات التجميل والعناية الشخصية، مع تقليص الأنشطة الأقل نموًا والتوجه نحو القطاعات ذات هوامش الربح الأعلى.



كما تعمل الشركة على فصل قطاع الأغذية ودمجه في صفقة كبرى يُتوقع استكمالها بحلول منتصف العام المقبل، في خطوة قد تؤثر في هيكل أعمال المجموعة وأدائها المالي على المدى الطويل.

المصدر: الجزيرة نت