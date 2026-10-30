“بينانس” تعلن خسائر بقيمة 6.3 مليار دولار جراء اختراق إلكتروني وتجمد أصولا بقيمة 3 مليارات



أعلنت منصة “بينانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن تعرضها لـحدث أمني أدى إلى تأثر أصول يُقدر حجمها بنحو 6.3 مليارات دولار، فيما وصفته وسائل الإعلام والشركات التحليلية بأنه “أكبر عملية اختراق وقرصنة في تاريخ صناعة التشفير”.



وفي التفاصيل، أوضحت منصة “بينانس” عبر منشورٍ على منصة “إكس” أن إجمالي الأثر المالي التقديري للهجوم يبلغ نحو 6.3 مليارات دولار.



كما أكّدت المنصة أنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع شركائها في شبكات “البلوكشين” لتجميد الأصول المتضررة، مشيرةً إلى أنه تم تجميد ما يقارب 3 مليارات دولار من تلك الأصول على الشبكة حتى الآن.



وأدت هذه الأنباء إلى تراجع حاد في أسعار التوكنز والعملات الرقمية عبر الأسواق العالمية.



يُذكر أن منصة “بينانس” تأسست عام 2017 لتصبح بسرعة القوة المهيمنة في سوق “الكريبتو”، حيث تستحوذ وحدها على الحصة الأكبر من حجم التداول اليومي عالمياً، وتدير منظومة متكاملة تشمل عملتها الخاصة(بي ان بي) وشبكتها المستقلة للبلوكشين.

المصدر: روسيا اليوم