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    واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: رسالة فانس إلى رضائي ركزت على أولوية المصالح الأمريكية والإيرانية في المفاوضات

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