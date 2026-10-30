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    وزارة الصحة اليمنية: إصابة ثلاثة مواطنين جراء قصف الطيران السعودي منطقة العمود الصغرى بجوار مبنى التونة في مديرية المخا بمحافظة تعز

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