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    عربي وإقليمي

    سفير الولايات المتحدة لدى تركيا: على دول المنطقة تحمّل مسؤولية أمنها

      صرّح سفير الولايات المتحدة لدى تركيا: ان واشنطن لا تستطيع حلّ جميع مشاكل المنطقة. ويجب على دول المنطقة تحمّل مسؤولية أكبر لضمان أمنها.

      واضاف ان ما يحدث الآن هو أن دول المنطقة تتولى مسؤولية شؤونها الخاصة وتُشكّل تحالفات جديدة.

      وقال ان تغيير النهج الأمريكي لا يعني بالضرورة انسحابها من الشرق الأوسط، بل يعني أن واشنطن ترغب في لعب دور داعم أكثر من السيطرة المباشرة على التطورات.

      تأتي هذه التصريحات في وقت أثارت فيه التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها الإقليمية، تساؤلات جدية حول فعالية ومصداقية المظلة الأمنية الأمريكية في المنطقة.

      المصدر: وكالات

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