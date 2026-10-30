الجمعة   
   30 10 2026   
   18 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 01:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    موقع “بوليتيكو”: البنتاغون يستعد لاحتمالية خفض ميزانية الجيش التي طلبها دونالد ترامب بمقدار 400 مليار دولار

      مواضيع ذات صلة

      عمال بأكثر من 100 ميناء يضربون احتجاجاً على الحروب

      عمال بأكثر من 100 ميناء يضربون احتجاجاً على الحروب

      الإعلام الإيراني: سماع دوي عدة انفجارات في البحر والسماء والمياه المحيطة بجزيرة قشم

      الإعلام الإيراني: سماع دوي عدة انفجارات في البحر والسماء والمياه المحيطة بجزيرة قشم

      قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله

      قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله