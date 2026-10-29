لاجارد تعلن التنحى مبكرا عن رئاسة المركزي الأوروبي بحثا عن حرية التعبير

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الخميس إنها قررت التنحي عن منصبها في فبراير المقبل قبل ثمانية أشهر ​من انتهاء ولايتها حتى تتمكن من التعبير بحرية أكبر بشأن قضايا ‌تتجاوز نطاق السياسة النقدية.

وتتولى لاجارد (70 عاما) رئاسة البنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019، وترأست في السابق صندوق النقد الدولي. وكان من المفترض أن تستمر ولايتها حتى ​أكتوبر تشرين الأول 2027.

وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي “لا يوجد وقت مناسب ​أبدا للمغادرة. لكن قواعد الحوكمة في البنك المركزي الأوروبي تنص على ⁠ضرورة مغادرة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمناصبهم، إذ لا يمكن تجديد ولايتهم”.

وأضافت ​أن قرار الرحيل المبكر نابع من رغبتها في الانخراط في قضايا تقع خارج ​نطاق تفويض البنك المركزي الأوروبي.

وقالت “أريد أن أتمتع بحرية الكلام وحرية التعبير وحرية الانخراط في قضايا ليست متعلقة بالسياسة النقدية.”

وأشارت إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ملتزمون بقواعد صارمة بشأن ​الحياد، قائلة “لدينا التزام بالحياد، ونعلق على الأوضاع من منظور السياسة النقدية”، مضيفة ​أن هذا التفويض “هو الثمن الذي ندفعه مقابل استقلاليتنا”.

وقالت لاجارد إنها لم تعد تشعر بالارتياح تجاه ‌التزام ⁠الصمت حيال قضايا عالمية أوسع نطاقا. وأضافت “أنا مهتمة بالحقيقة، وأرى أن الحقيقة تتعرض كثيرا للتشويه والتحريف وسوء التمثيل”، من دون أن تذكر تفاصيل إضافية.

واستنادا إلى أكثر من عقدين من الخبرة في المناصب الاقتصادية والمالية الدولية، قالت لاجارد ​إنها تعتقد أن لديها ​ما يمكن أن ⁠تقدمه خارج إطار العمل المصرفي المركزي.

وأوضحت “هناك أمور أستطيع أن أتحدث فيها، سواء استمع الناس إليها أم لا فهذه مسألة ​أخرى. لكنني أشعر بأنه ينبغي علي أن أتحدث عنها، ​ولا أستطيع ⁠القيام بذلك في منصبي الحالي.”

وسعت لاجارد إلى طمأنة الأسواق والعاملين بأن رحيلها المبكر لن يعطل عمل البنك المركزي، قائلة “بدأت بالفعل عملية اختيار من سيخلفني”، مضيفة أن ⁠هناك “العديد ​من المرشحين الممتازين، بل أفضل مني في الواقع”.

ورفضت ​المخاوف بشأن مسألة استمرارية العمل، وتابعت “لا تقلقوا بشأن اتخاذ القرارات في ظل فراغ قيادي، إطلاقا”.

وأضافت “المؤسسة متينة ​وقوية كالصخر، وستظل كذلك.”

المصدر: رويترز