‏القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق لـ سانا:ننفي إصدار ألمانيا أي تحذيرات جديدة بشأن السفر إلى سوريا

قال القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن لـ سانا:” ننفي إصدار ألمانيا أي تحذيرات جديدة بشأن السفر إلى سوريا، وما زالت التحذيرات والإرشادات السابقة سارية دون أي تعديل”.
واضاف:”التحديث الأخير لوزارة الخارجية الألمانية يتعلق بالتطورات الإقليمية، ولا يتضم أي تغيير في الإرشادات الخاصة بسوريا”.
وكانت وكالة رويترز قد نشرت خبراً اليوم عن الخارجية الالمانية قالت فيه:”ألمانيا تصدر تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا
ان وزارة الخارجية الألمانية حذرت اليوم الخميس من السفر إلى سوريا وقالت إن سفارة برلين في دمشق مغلقة أمام الجمهور”.
وأضافت أن” السفارة الألمانية في بيروت ستواصل تولي تقديم المساعدة في حالات الطوارئ والخدمات القنصلية الأخرى”.
المصدر: سانا