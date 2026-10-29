‏القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق لـ سانا:ننفي إصدار ألمانيا أي تحذيرات جديدة بشأن السفر إلى سوريا

‏قال القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن لـ سانا:” ننفي إصدار ألمانيا أي تحذيرات جديدة بشأن السفر إلى سوريا، وما زالت التحذيرات والإرشادات السابقة سارية دون أي تعديل”.

‏واضاف:”التحديث الأخير لوزارة الخارجية الألمانية يتعلق بالتطورات الإقليمية، ولا يتضم أي تغيير في الإرشادات الخاصة بسوريا”.

وكانت وكالة رويترز قد نشرت خبراً اليوم عن الخارجية الالمانية قالت فيه:”ألمانيا تصدر تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا

ان ‌وزارة الخارجية الألمانية ​حذرت اليوم ​الخميس من السفر ⁠إلى سوريا ​وقالت ​إن سفارة برلين في دمشق ​مغلقة ​أمام الجمهور”.

وأضافت أن” ‌السفارة ⁠الألمانية في بيروت ستواصل ​تولي ​تقديم ⁠المساعدة في ​حالات ​الطوارئ ⁠والخدمات القنصلية الأخرى”.

المصدر: سانا