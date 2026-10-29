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    بلدية ​كفرفيلا​: لعدم استخدام ​مياه نبع ابن عقيل​، سواء أكان للشرب أم لري المزروعات أم لسقاية المواشي، إلى حين التأكد من زوال أسباب ​التلوث​ وثبوت ​سلامة المياه​، حرصاً على السلامة العامة وحماية الصحة والبيئة

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