بلدية ​كفرفيلا​: لعدم استخدام ​مياه نبع ابن عقيل​، سواء أكان للشرب أم لري المزروعات أم لسقاية المواشي، إلى حين التأكد من زوال أسباب ​التلوث​ وثبوت ​سلامة المياه​، حرصاً على السلامة العامة وحماية الصحة والبيئة