القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ ست عمليات استهدفت منشآت نفطية ومطارين ومقر قيادة في السعودية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ست عمليات عسكرية نوعية استهدفت مصفاتَي رأس تنورة ورابغ، وشركة أرامكو في بقيق، ومطارَي خالد في الرياض وفهد الدولي في الدمام، ومقر قيادة التحشيدات التابعة للسعودية في نجران، مؤكدة استمرار عملياتها حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.

وقالت القوات المسلحة في بيان، إن العمليات جاءت رداً على العدوان السعودي الذي يستهدف اليمن وشعبه، وعلى المجازر الأخيرة التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، جلّهم من النساء والأطفال.

وأوضح البيان أن العملية الأولى استهدفت مصفاة رأس تنورة بصاروخ باليستي، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة، فيما استهدفت العملية الثانية شركة أرامكو في بقيق بصاروخ باليستي وحققت هدفها بنجاح، بحسب البيان.

وأضاف أن العملية الثالثة استهدفت مطار خالد في العاصمة السعودية الرياض بدفعة صاروخية، مؤكداً دقّة الإصابة، بينما استهدفت العملية الرابعة مطار فهد الدولي في الدمام بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بدقّة وأدّت إلى تعطّل حركة الملاحة في المطار، وفق البيان.

واستهدفت العملية الخامسة مصفاة رابغ النفطية بصاروخ باليستي، وأعلنت القوات المسلحة أنها حققت هدفها بنجاح. أما العملية السادسة، فاستهدفت مقر قيادة التحشيدات التابعة للسعودية في منطقة نجران، وخلّفت، بحسب البيان، قتلى وجرحى من الجنود والضباط السعوديين والتحشيدات التابعة لهم.

وأكدت القوات المسلحة مضيّها «بعون الله وقوّته» في الدفاع عن الشعب والبلد، ومواصلة عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة «الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد»، واستهداف التحشيدات التابعة للسعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.

واستهلّت بيانها بقوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾، وختمته بالقول: «والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة».

المصدر: الاعلام الحربي اليمني