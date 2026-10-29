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محافظ عدن: نحمل السعودية مسؤولية استحداث معسكرات جديدة وحشد وتدريب مقاتلين والدفع بهم إلى معارك خاسرة ضد أبناء شعبهم
29-10-2026 21:34 مساءً
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