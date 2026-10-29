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    محافظ عدن علي العزيبي: ندين إقدام النظام السعودي على تحويل المحافظات الجنوبية والشرقية إلى ساحة مواجهة عسكرية

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