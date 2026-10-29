الحشد الشعبي ينفي تقاضي المستشارين الإيرانيين رواتب من الحكومة العراقية خلال الحرب على الإرهاب

نفت هيئة الحشد الشعبي صحة ادعاءات أطلقها أحد الناشطين عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن تقاضي المستشارين الإيرانيين رواتب من الحكومة العراقية خلال حرب العراق ضد الجماعات الإرهابية، معتبرة أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثّل إساءة إلى حقائق تلك المرحلة، واستخفافاً بدماء الشهداء، ونكراناً للمواقف التي ساندت العراق في مواجهة الإرهاب.

وأكدت الهيئة، في بيان نفي واستنكار، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدّمت دعماً للعراق شمل الأسلحة والأعتدة، قُدّم جزء منها مجاناً، فضلاً عن إيفاد مستشارين من خيرة قادتها لمساندة قوات الحشد الشعبي، ارتقى منهم 55 شهيداً، إلى جانب أعداد كبيرة من الجرحى.

وحيّت الهيئة بإجلال وإكبار جميع الشهداء الذين تطوّعوا للدفاع عن العراق وأرض المقدسات دون مقابل، وفي مقدّمتهم الشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني «قدّس سره»، مؤكدة أنهم جسّدوا بدمائهم أسمى معاني التضحية والإخلاص في مواجهة الإرهاب.

وشدّدت على أن استحضار هذه الحقائق ليس منّةً على العراق، بل إنصاف للتضحيات وحفظ للوفاء، وأن إنكارها لا ينسجم مع أصالة المواطن العراقي وقيمه الأخلاقية والوطنية.

المصدر: موقع الحشد الشعبي