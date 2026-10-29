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   17 جمادى الأولى 1448   
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    دولي

    التضخم الأمريكي يتسارع إلى 3.6% في سبتمبر وسط توقعات برفع الفائدة في ديسمبر

      تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر إلى 3.6 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع تكاليف البنزين وسلع أخرى، بما يدعم توقعات خبراء الاقتصاد بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر.

      ويأتي تسارع التضخم في ظل تداعيات الحرب ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز، وبالتوازي مع استمرار التهديدات الأمريكية باستئناف الحرب.

      وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدّلة بلغت 0.3 في المئة في آب/أغسطس، وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

      وخلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في أيلول/سبتمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بزيادة غير معدّلة بلغت 3.4 في المئة في آب/أغسطس.

      وأُدرجت البيانات في التقرير الحكومي الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، الذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3.4 في المئة خلال تلك الفترة.

      وباستثناء أسعار الأغذية والطاقة شديدة التقلّب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3 في المئة خلال أيلول/سبتمبر، بعد زيادة عُدّلت بالرفع إلى 0.3 في المئة في آب/أغسطس.

      وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.1 في المئة في أيلول/سبتمبر، بعد زيادة غير معدّلة بلغت ثلاثة في المئة في آب/أغسطس.

      المصدر: رويترز

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