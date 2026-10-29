مخاوف أمنية تدفع «إكسون موبيل» و«شيفرون» لإلغاء مشاركة مسؤولين تنفيذيين في معرض «أديبك» بالامارات

قال مصدران مطّلعان لوكالة رويترز إن شركتَي النفط الأمريكيتين «إكسون موبيل» و«شيفرون» ألغتا خططاً لمشاركة مسؤولين تنفيذيين فيهما في أكبر معرض نفطي بالإمارات الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف أمنية.

وأوضح المصدران أن الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل»، دارين وودز، كان مقرّراً أن يحضر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، فيما كان مقرّراً أن يمثّل «شيفرون» رئيس قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة، كلاي نيف.

وتواجه منطقة الخليج مخاطر أمنية متعددة نتيجة إغلاق مضيق هرمز واستمرار الحرب ضد إيران وتبادل القصف اليمني–السعودي.

المصدر: رويترز