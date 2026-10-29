الخميس   
   29 10 2026   
   17 جمادى الأولى 1448   
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    قاليباف: شروط إيران أُبلغت إلى الوسطاء مراراً وبكل وضوح وسياسة العصا والجزرة لا تجدي نفعاً مع طهران

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