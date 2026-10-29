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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | إطلاق بطولة بيروت الدولية للكيوكوشن كاي

    في الرياضة : الاعلان عن بطولة بيروت الدولية في الكيوكوشنكاي .

    تقرير: كريم سعد

    المصدر: موقع المنار

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