تقرير مصور | إطلاق بطولة بيروت الدولية للكيوكوشن كاي

في الرياضة : الاعلان عن بطولة بيروت الدولية في الكيوكوشنكاي .

تقرير: كريم سعد

المصدر: موقع المنار