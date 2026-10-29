هيئة حقوقية يمنية تدين استهداف منزل في البرح بتعز: 8 شهداء و5 جرحى جلّهم نساء وأطفال

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استهداف الطيران السعودي، اليوم، منزل المواطن القوز في منطقة البرح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر، عن سقوط ثمانية شهداء وخمسة جرحى، جلّهم نساء وأطفال من أسرة واحدة كانت آمنة في منزلها، مطالبة بتحقيق دولي عاجل ومستقل ومحاسبة المسؤولين.

ووصفت الهيئة الاستهداف بأنه «مباشر ومتعمّد»، معتبرة أنه يمثّل «جريمة إبادة أسرية مكتملة الأركان تهزّ الضمير الإنساني».

وأكدت أن الهجوم يشكّل، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية، وخرقاً للمادتين 51 و52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المتعلقتين بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

واعتبرت الهيئة أن الاستهداف يأتي ضمن مسلسل ممنهج ومستمر يستهدف منازل المواطنين في تعز بهدف التهجير القسري والإبادة الجماعية، وليس خطأً عسكرياً كما يدّعي تحالف العدوان لتبرير جرائمه.

وقالت إن «دماء النساء والأطفال في منزل القوز بالبرح وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والمتواطئ بصمته المخزي».

وطالبت الهيئة بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في الهجوم، وملاحقة قادة العدوان السعودي ومحاسبتهم بوصفهم مجرمي حرب أمام العدالة الدولية، إلى جانب تحرّك أممي فوري لحماية المدنيين في مديرية مقبنة ومحافظة تعز، التي تتعرّض لأبشع جرائم الإبادة منذ 12 عاماً.

وحمّلت الهيئة السعودية والولايات المتحدة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن الجريمة، مؤكدة أن جرائم قتل النساء والأطفال في منازلهم لن تسقط بالتقادم.

وختمت بيانها بالترحّم على الشهداء وتمنّي الشفاء للجرحى، قائلة: «الخزي والعار للقتلة والمعتدين».

المصدر: موقع المنار