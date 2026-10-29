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    عربي وإقليمي

    سريع: 116 غارة وضربة صاروخية سعودية خلال 24 ساعة خلّفت شهداء وجرحى معظمهم نساء وأطفال

      أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن القوات السعودية نفّذت خلال الساعات الـ24 الماضية 116 غارة جوية وضربة صاروخية استهدفت الأعيان المدنية في محافظات صعدة وحجة والبيضاء والجوف وتعز ولحج، وخلّفت عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى، جلّهم نساء وأطفال.

      وأوضح سريع أن الغارات نُفّذت بطائرات «إف-15» و«تايفون» أقلعت من قاعدتَي خميس مشيط والطائف، فيما انطلقت الضربات الصاروخية من نجران.

      وأضاف أن إجمالي الغارات الجوية والضربات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 3596 غارة وضربة صاروخية.

      المصدر: الاعلام الحربي اليمني

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