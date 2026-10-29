العلامة الخطيب إستقبل وفدا من بنك “صادرات إيران” ودعا للتراجع عن قرار إقفال فروعه في لبنان

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم، وفدا من إدارة بنك “صادرات إيران ” في لبنان ،وضعه في أجواء قرار مصرف لبنان سحب ترخيص البنك وإقفال فروعه في لبنان وتبعاته المالية والإنسانية .



وأوضح الوفد “أن مصرف لبنان سحب ترخيص البنك في لبنان، بحجة حماية القطاع المصرفي اللبناني بناء على طلب أميركي”. وكشف “أن هذا القرار سيضع 35 عائلة لبنانية في الشارع ويطال أيضا أموال المودعين، مع العلم أن المصرف هو الوحيد الذي أعاد أموال المودعين سابقا إلى أصحابها”.



وأبلغ العلامة الخطيب الوفد “أن هذا القرار غير مقبول بشكل مطلق”، ورأى “أن لبنان ينفذ الإملاءات الأميركية أكثر من أميركا نفسها ،في وقت لم تقدم الدول الأوروبية على مثل هذا العمل”.



أضاف: كان يمكن تعليق عمل البنك مؤقتا ودراسة تبعات ذلك قبل سحب الترخيص وإقفال البنك وتشريد عائلات لبنانية وتضييع أموال المودعين،ولذلك ندعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عن هذا القراروكذلك عن قرارات أخرى كحظر الطيران المدني الإيراني في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام