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    وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم عند شارع رقم 4 بعد قطع الطريق بسبب اعتقال متهرب من الخدمة

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