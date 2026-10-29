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    عربي وإقليمي

    حرس الثورة يعلن إسقاط مسيّرة أميركية شرقي مضيق هرمز وارتفاع الإجمالي إلى 68 طائرة

      أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مسيّرة أميركية متطورة من طراز «إم كيو-1»، فجر اليوم الخميس، 29 تشرين الأول، شرقي مضيق هرمز قبالة سواحل سيريك، ما رفع عدد المسيّرات الأميركية المُسقطة من طرازَي «إم كيو-1» و«إم كيو-9» إلى 68 طائرة.

      وعرضت العلاقات العامة مشاهد توثّق اعتراض وإسقاط مسيّرات أميركية متطورة من الطرازَين في أجواء مضيق هرمز، بينها الطائرة التي أُسقطت فجر اليوم.

      وبحسب العلاقات العامة لحرس الثورة، أسقطت منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوات الجوفضائية في حرس الثورة 54 طائرة من طراز «إم كيو-9» و14 طائرة من طراز «إم كيو-1».

      المصدر: موقع المنار

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