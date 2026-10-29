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    السيد الحوثي: النظام السعودي هو الأداة التي تنفذ هذا العدوان وتموله وتتبناه بإشراف أمريكي ودفع صهيوني إسرائيلي

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