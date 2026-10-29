الشيخ دعموش: انتظر الكثيرون نتائج الانتخابات الاسرائيلية وجعلوا منها حدثا تبنى عليها التوقعات ولكن متى كان هناك فروقات بين المتنافسين على السلطة تجاه قضايا منطقتنا