الشيخ دعموش: السياسات المتبعة اسهمت في ضرب الانتاج والاداء الرسمي اللبناني لا زال بعيدا عن المطلوب وندعو الدولة للقيام بواجباتها تجاه المزارعين وان تولي هذا القطاع الاهتمام اللازم