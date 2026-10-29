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    الشيخ دعموش: السياسات المتبعة اسهمت في ضرب الانتاج والاداء الرسمي اللبناني لا زال بعيدا عن المطلوب وندعو الدولة للقيام بواجباتها تجاه المزارعين وان تولي هذا القطاع الاهتمام اللازم

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