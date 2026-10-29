الشيخ علي دعموش من مجمع سيد الشهداء: ظن العدو ان تدميره لصرح سيد الشهداء يمكن ان يميت لنا قضية او ذكرى لكن يد الحق والتضحية والشجاعة التي قاومته ولا تزال اعادت بفضل اهل الخير ترميم هذا المجمع لينبض من جديد