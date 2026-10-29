الشيخ دعموش في افتتاح سوق ارضي: ارادة شعبنا اذهلت العالم فهي عصية على الانكسار وتنهض من بين الركام لتبني وتعمر وترمم ما دمره العدوان بعزم وثبات واصرار على العيش الكريم