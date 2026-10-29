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الشيخ علي دعموش: الدماء الطاهرة سنصونها ولن نسمح بالتفريط بحبة تراب من ارضنا وسنطهرها من دنس المحتلين ونعيد اعمارها
29-10-2026 15:38 مساءً
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