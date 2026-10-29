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    لبنان

    الأمن العام : ضبط كميات من المتفجرات بينها C4 والصواعق وضبط درون في باب الرمل وتوقيف متورطين

      اعلن مكتب شؤون الاعلام في الامن العام انه “في إطار الجهود الأمنية الاستباقية، وبإشراف القضاء المختص، نفّذت المديرية العامة للأمن العام سلسلة مداهمات في مدينة طرابلس، أسفرت عن ضبط كميات من المتفجرات بينها C4 والصواعق التي تستعمل لتصنيع العبوات، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر، والقنابل داخل منزل اللبناني (ر. ص.) في منطقة باب الرمل.
      كما تم ضبط طائرة درون لدى اللبناني الموقوف (ع. ا) اثناء مداهمة منزله في محلة باب الرمل وفي سياق متصل تم توقيف اللبناني (ط.ح) في محلة باب الرمل لارتباطه بالموقوفين اعلاه، وقد جرى ضبط المضبوطات والتحفّظ عليها بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تتواصل التحقيقات بإشرافه لكشف جميع ملابسات القضية وتوقيف باقي المتورطين.
      وتؤكّد المديرية العامة للأمن العام استمرارها في تنفيذ عملياتها الاستباقية، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم وصونًا للاستقرار”.

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