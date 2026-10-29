اندلع حريق في موقع نووي أمريكي

أفاد مسؤولون أمريكيون بوقوع حريق في موقع بولاية كارولاينا الجنوبية، كان يُستخدم لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة، مما أسفر عن إصابة شخص واحد بإصابات طفيفة.

كما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن حريقًا اندلع يوم الأربعاء في موقع سافانا ريفر بولاية كارولاينا الجنوبية، والذي يضم مختبر سافانا ريفر الوطني، وهو مجمع كان يُستخدم لإنتاج البلوتونيوم والتريتيوم للأسلحة النووية خلال الحرب الباردة.

وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، دون تحديد سبب الحريق، أنه تم إخماده، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي تلوث، وأن المصاب موظف نُقل إلى المستشفى.

وعقب الحريق في الموقع النووي بولاية كارولاينا الجنوبية، فرضت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قيودًا مؤقتة على الرحلات الجوية في المنطقة.

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، تم أيضًا تقييد حركة النقل بالسكك الحديدية والنهر والبر في المنطقة، ويتم إيواء الموظفين الذين لم يشاركوا في عمليات الاستجابة للطوارئ أو عمليات الإغلاق في ملاجئ كإجراء احترازي.