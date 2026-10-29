“اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات”: الأمطار تفضح انهيار البنية التحتية

رأى “اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات” في بيان أن “التصدّعات التي تضرب الطرق والجسور في لبنان، وما كشفته الأمطار التي هطلت أمس من أضرار وتجمّعات للمياه وتعطّل لحركة السير، تشكّل دليلًا إضافيًا على حجم الإهمال الذي يطاول البنية التحتية، وغياب الصيانة الوقائية والخطط الهندسية اللازمة لحماية السلامة العامة”.

ولفت إلى أن “طرقًا عدة متضررة جراء العدوان تنتظر التأهيل والتعبيد والإسراع في استكمال إعادة فتحها ضرورة أساسية لعودة النازحين واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية”. وطالب بـ “التدخل العاجل لمعالجة الأضرار، وإجراء مسح هندسي شامل للمنشآت المتصدّعة، وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار، ووضع خطة وطنية للصيانة الوقائية”.