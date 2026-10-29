الاحتلال يعتقل 15 مواطنا في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 15 مواطنا خلال حملة اقتحامات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتخريب محتوياتها.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنًا، بينهم جمال شادي غزال، بعد مداهمة منزله في حي المأمون بمدينة نابلس، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، فيما دهمت قوات الاحتلال منازل في قريتي قريوت وجالود جنوبي نابلس، واعتقلت 7 مواطنين من قريوت.

وطالت الاعتقالات ثلاثة أشقاء من قرية جالود جنوبي نابلس.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد فؤاد جبرين، عقب مداهمة منزله في بلدة تقوع.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمجد ضرغام السعدي وسامر هاشم السعدي، عقب مداهمة منازل مواطنين في أحياء مدينة جنين، وتكسير محتوياتها.

واحتجزت قوات الاحتلال شاباً ونكلت به في منطقة الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين، خلال اقتحامها، كما نصبت حاجزًا عسكريًا قرب قرية المنصورة جنوب المحافظة، ودققت في هويات المواطنين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً، خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله.

وفي الخليل، أفادت أنباء باعتقال قوات الاحتلال عددًا من المواطنين خلال مداهمة منازل فجر اليوم الخميس، دون ورود تفاصيل إضافية عن هويات المعتقلين أو عددهم.

ورصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ قوات الاحتلال 530 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح المركز أن الاعتقالات شملت 39 طفلًا و15 سيدة وفتاة، إلى جانب استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام