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    مصادر فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال لمركبة عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة

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