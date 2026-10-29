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    لبنان

    بالفيديو | قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي الحجير باتجاه أطراف القنطرة

      قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي يستهدف وادي الحجير باتجاه أطراف بلدة القنطرة في جنوب لبنان.

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