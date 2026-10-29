الخميس   
   29 10 2026   
   17 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 10:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العلاقات العامة البحرية في حرس الثورة الاسلامية: قواتنا تستولي على طائرة تجسس أميركية بدون طيار غرب مضيق هرمز

      مواضيع ذات صلة

      الطقس غدًا ماطر صباحًا ويستقر ظهرًا

      الطقس غدًا ماطر صباحًا ويستقر ظهرًا

      الحرس الثوري الايراني: انفجار 3 ناقلات نفط بألغام بحرية خلال 24 ساعة أثناء عبورها الممر غير المصرح به في هرمز

      الحرس الثوري الايراني: انفجار 3 ناقلات نفط بألغام بحرية خلال 24 ساعة أثناء عبورها الممر غير المصرح به في هرمز

      بالفيديو | مروحيات سورية تنقذ مدنيين عالقين وسط الفيضانات في ريف دير الزور

      بالفيديو | مروحيات سورية تنقذ مدنيين عالقين وسط الفيضانات في ريف دير الزور