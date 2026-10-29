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    عربي وإقليمي

    بالفيديو | خروج وحدة التكسير الرئيسية في مصفاة رأس التنورة السعودية عن الخدمة

      تتحدث تقارير ومصادر مفتوحة عن أضرار طالت وحدة التكسير الرئيسية في مصفاة رأس التنورة السعودية، إثر هجمات أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف منشآت تابعة لشركة «أرامكو» فيها قبل أيام.

      وبحسب موقع «أطلس أوبزرفر»، فإن خزانات النفط في رأس التنورة يُرجّح أنها كانت ضمن الأهداف. كما رصدت أقمار «ناسا» الصناعية بؤرًا حرارية في المنطقة بعد تسع دقائق من انطلاق صفارات الإنذار، فيما أفاد مصدر لوكالة «بلومبرغ» بعد ساعات بأن القوات السعودية تمكنت من السيطرة على الحريق.

      وتُظهر صور أقمار صناعية حديثة، وفق المصادر المذكورة، أن وحدة التكسير الرئيسية في المصفاة خرجت عن الخدمة، وسط تقارير عن الأضرار الناجمة عن الهجمات.

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