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    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني نفّذ أكثر من 20 عملية ناجحة ضد سفن القوات الأميركية


      قال نائب منسق القوات البحرية الإيرانية الادميرال جليل مقدم اليوم الخميس إنه “نفّذت القوات البحرية للجيش الإيراني أكثر من 20 عملية ناجحة ضد سفن القوات الأميركية، إضافة إلى نحو 300 عملية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت المصالح الأميركية في مناطق مختلفة”.

      وأضاف “تمكّنت القوات البحرية الإيرانية، في اليوم الأول من الهجوم على إيران، الموافق للتاسع من شباط، من رصد مواقع القطع البحرية الأميركية وتحديدها باستخدام الأنظمة المتاحة لديها. كما حدّدت موقع حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» خلال اليومين الأولين من الحرب، قبل استهدافها بصاروخ كروز استراتيجي”.

      كما أشار إلى أنه “وصلت المسافة بين القوات الإيرانية والقوات الأميركية في بعض العمليات إلى أقل من 50 مترًا، مؤكدًا أن روح الشجاعة والاستعداد للتضحية تُعدّ من أبرز سمات القوات المسلحة الإيرانية”.

      المصدر: موقع المنار

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