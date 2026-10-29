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    لبنان

    سلسلة اعتداءات على قرى وبلدات جنوب لبنان

      أفاد مراسل المنار بقيام العدو الاسرائيلي بسلسلة اعتداءات على قري وبلدات جنوبية منذ منتصف الليل حتى السابعة والنصف صباحاً، والتي أتت على الشكل التالي:

      • قصف مدفعي استهدف وادي الحجير، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة.
      • قصف مدفعي استهدف وادي الحجير – أطراف بلدة القنطرة.
      • قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية.
      • قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون.
      • قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاهها.
      • قصف مدفعي استهدف سهل مدينة الخيام.
      • تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية صباحًا، بالتزامن مع تحرك آليات العدو في البلدة.
      • تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا، بالتزامن مع تحرك آليات العدو في البلدة.
      • تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة مجدل زون باتجاه بلدة المنصوري، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على البلدة.
      • فجرًا، دبابة ميركافا معادية استهدفت بلدة المنصوري بقذيفة.
      • تحركت آليات العدو داخل بلدتي زوطر الشرقية وحداثا.

      المصدر: موقع المنار

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