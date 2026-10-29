خروقات مستمرة .. قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار، في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي، بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف تجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال أطلقت النار شمالي مخيم البريج وقصفت بمدفعيتها شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1.573 شهيدا، إضافة إلى 5.649 مصابا، إلى جانب تسجيل 845 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 74,564 شهداء و175,770 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام