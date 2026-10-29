الخميس   
   29 10 2026   
   17 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 09:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    خروقات مستمرة .. قصف وإطلاق نار إسرائيلي على غزة

      واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار، في مناطق متفرقة من القطاع.

      وأفاد مصدر محلي، بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف تجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

      كما أطلقت آليات الاحتلال أطلقت النار شمالي مخيم البريج وقصفت بمدفعيتها شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

      ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1.573 شهيدا، إضافة إلى 5.649 مصابا، إلى جانب تسجيل 845 حالة انتشال.

      كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 74,564 شهداء و175,770 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 28-10-2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 28-10-2026

      تقرير مصور | الاحتلال يعتقل مريضة بالسرطان وابنتها في معبر رفح.. سابع حالة اعتقال لمرضى

      تقرير مصور | الاحتلال يعتقل مريضة بالسرطان وابنتها في معبر رفح.. سابع حالة اعتقال لمرضى

      6 شهداء و32 مصابا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

      6 شهداء و32 مصابا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية